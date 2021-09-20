نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور لتفادي العقوبات.
خلال حملة ميدانية للإدارة.. وأهابت بالالتزام بالقواعد
نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور لتفادي العقوبات.