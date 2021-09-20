ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

خلال حملة ميدانية للإدارة.. وأهابت بالالتزام بالقواعد

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور لتفادي العقوبات.

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20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 08:37 AM

خلال حملة ميدانية للإدارة.. وأهابت بالالتزام بالقواعد

ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور لتفادي العقوبات.

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