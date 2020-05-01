ولي العهد يعزي الرئيس المصري بضحايا الهجوم الإرهابي شمال سيناء

دان واستنكر العمل الإجرامي الجبان الذي نتج عنه وفيات وإصابات

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان لأبعث لفخامتكم، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، ولأسر المتوفين، بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

