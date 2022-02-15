أخضر السيدات يكثف تحضيراته للإطلالة الدولية الأولى

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أولى مبارياته الدولية، يومي 20 و24 فبراير الجاري، أمام سيشل والمالديف، على ملعب الأخير.

وامتدح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التطور الكبير الذي حققته الكرة النسائية السعودية، بعد نجاح تنظيم أول دوري مؤخرًا.

ويقود أخضر السيدات "فنياً"، الألمانية مونيكا ستاب، التي تملك خبرات كبيرة في الملاعب، سواء كلاعبة أو مدربة.

وتم تشكيل المنتخب، بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، والذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق.

في حين بدأت المرحلة الأولى من استعداد الأخضر بمدينة جدة، وتتواصل المرحلة الثانية حتى الغد في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.