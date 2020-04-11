"التجارة": نتابع التزام محطات الوقود في جميع المناطق بتطبيق الأسعار المعلنة

تتحقّق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية والفرق تباشر البلاغات

أكّدت وزارة "التجارة" أنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقّق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين.

وقالت: يمكنكم الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك (1900).

وأمس، أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:

"بنزين 91": 1.31 ريال لكل لتر

"بنزين 95": 1.47 ريال لكل لتر.

يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضاً مقارنة بأسعار الشهر الماضي.