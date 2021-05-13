"شؤون المسجد النبوي": منع الدخول عند إكمال الطاقة الاستيعابية للمسجد.. واستمرار منع الأطفال

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أنه عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي قبل صلاة عيد الفطر المبارك؛ يمنع الدخول للمسجد النبوي وفي ساحاته، وتوجه كثافات المصلين للساحات الغربية الجديدة.



وأبانت أنه من أجل الإجراءات الاحترازية تغلق مواقف ‎المسجد النبوي مبكرًا عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، ‏وحسب الإجراءات الاحترازية استمرار منع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحاته خلال أيام‎ عيد الفطر المبارك.