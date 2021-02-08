"حسنين" يكشف 6 حقائق خطيرة عن غسل اليدين

قال: اليدان أقذر من القدمين مائة مرة.. معلومة طبية حقيقية

بالأدلة العلمية يؤكد الكاتب الصحفي عبدالعزيز معتوق حسنين أن غسل اليدين أهم إجراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي الدرجة الثانية تأتي الكمامة للحماية، راصدًا حوالي ست حقائق مهمة وخطيرة عن اليدين وتلوثهما وغسلهما.

اليدان أقذر من القدمين

وفي مقاله "غسل اليدين أهم إجراء وقاية" بصحيفة "المدينة"، يرصد حسنين حوالي حوالي ست حقائق مهمة وخطيرة عن اليدين، ويقول: "هل تعلم أخي القارئ أن اليدين أقذر من القدمين بمائة مرة.. وهذه معلومة طبية صحية حقيقية قد لا يتصورها الإنسان وهناك دلائل علمية تثبت وتؤيد هذه المعلومة.. في الدرجة الثانية تأتي الكمامات للحماية من الفيروسات.. نعم غسل اليدين أهم من الكمامات.. السؤال الذي يطرح بعد هذه المقدمة ما هي الأدلة؟

الأيدي غير النظيفة تنقل الأمراض للآخرين

ويضيف "حسنين" قائلاً: "غسل اليدين من الأمور الاعتيادية التي يجب أن يقوم بها الأفراد بعد ملامستهم لأي من الأسطح المتسخة، ولكن ما هي أهمية غسل اليدين؟

إن في حال الاتصال مع الآخرين بالأيدي غير النظيفة والملوثة بالجراثيم والميكروبات والفيروسات عندها سيؤدي ذلك التسبب بإصابة هؤلاء الأفراد بالعديد من الأمراض المعوية والرئوية، والمعاناة من عواقب هذه الأوبئة.. لكن إذا قام الفرد بغسل يديه بشكل منتظم ومستمر من أجل إزالة جميع الأوساخ والجراثيم بما في ذلك فايروس كوفيد التي تحملها يداه، عندها سيساهم في وقاية نفسه والآخرين من الإصابة بهذه الأمراض".

اليدان أكبر ناقل للأوبئة إلى الجسم

ويؤكد الكاتب على أضرار الأيدي القذرة، ويقول: "عادة ما يكون الفرد عرضة لخطر الإصابة بالتهابات العين عند عدم غسله وتنظيفه لكلتا يديه جيدًا، لأن اليدين هي الناقل الأكبر للأوبئة والفيروسات المحمولة إلى بقية أعضاء الجسم عند القيام بملامسة أي جزء منه، وبالتالي تحدث الإصابة بالفيروس لا سمح الله.. لذلك ينصح بالحفاظ على اليدين نظيفتين وغسلهما بشكل مستمر ومنتظم من أجل الحد من الإصابة من هذا النوع من الفيروسات الشائعة هذه الأيام".

غسل اليدين أهم سلاح

وحسب الكاتب: "من بين جميع الأسلحة التي نملكها لمواجهة فيروس كورونا من كمامات وعزل ذاتي وتباعد اجتماعي سلاح لم نكن نعرف أهميته جيدًا، إنه غسل اليدين فمع انتشار فيروس كورونا كحالة طوارئ صحية سارعت الجهات الصحية بتوعية الناس بضرورة الوقاية من الفيروس الجديد، وأكدت مرارًا وتكرارًا عبر نشرات الأخبار والإعلانات وآراء الخبراء على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل".

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

ويضيف "حسنين" قائلاً: "نشرت منظمة الصحة العالمية ومركز الوقاية من الأمراض المعدية والهيئة الطبية البريطانية رسمًا بيانيًا تناقله الناس على نطاق واسع يظهر الطريقة الصحيحة لغسل اليدين بالصابون، وهي الطريقة التي يجب أن يحفظها كل شخص عن ظهر قلب.. فالحمد لله أن الإسلام يأمر بالنظافة في مقدمتها اليدان".

اليوم العالمي لغسل اليدين

وينهي "حسنين" قائلاً: "من منطلق أهمية غسل اليدين هل نعلم أن هناك (اليوم العالمي لغسل اليدين)، وهو الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.. والله خير الحافظين".