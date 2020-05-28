بينهم 5 لقوا مصرعهم حرقاً.. مقتل 7 جنود أفغان في هجوم على نقطة أمنية

"طالبان" لم تؤكد مسؤوليتها عن الاعتداء

قتل سبعة من عناصر قوات الأمن الأفغانية، اليوم (الخميس)، في هجوم نسب إلى حركة طالبان في ولاية بروان المحاذية لكابول.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة سياجيرد حسين شاه، أن مقاتلي "طالبان" هاجموا نقطة مراقبة تابعة لقوات الأمن، وأضرموا النار فيها، ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن، وقتلوا العنصرين الآخرين بالرصاص، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، بينت الناطقة باسم حاكم بروان وحيدة شهكار، أن عنصراً آخر من قوات الأمن الأفغانية أصيب بجروح، أن عناصر طالبان أيضًا تكبدوا خسائر.

ولم تؤكد حركة طالبان تنفيذها لهذا الهجوم، الذي يأتي غداة انتهاء وقف لإطلاق النار أعلنته السبت بمناسبة عيد الفطر، وجرى التقيد به بشكل كبير بين الأحد والثلاثاء.