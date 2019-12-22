الهلال والاتحاد حققا رابع العالم.. والنصر ودَّع من دور المجموعات

"سبق" تستعرض مشوار الأندية السعودية بمونديال الأندية

أُسدل السبت الستار على منافسات كأس العالم للأندية 2019 بتتويج ليفربول الإنجليزي باللقب لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بهدف يتيم على فلامنجو البرازيلي في المباراة الختامية للبطولة.

فيما اكتفى نادي الهلال بالمركز الرابع في ظهوره الأول في مونديال الأندية بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي بفارق ركلات الترجيح 3-4 بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقت الأصلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وفيما يأتي تستعرض "سبق" مشوار الأندية السعودية في مونديال الأندية منذ انطلاقته عام 2000 حتى النسخة الـ16 الحالية.

مشاركات الأندية السعودية بمونديال الأندية

تمتلك السعودية حضورًا مميزًا في مونديال الأندية بعد تأهل 3 أندية من السعودية في فترات متعاقبة للعرس الكروي الذي يجمع أبطال القارة على مستوى الأندية. واقتصرت على مرتين فقط قبل هذه النسخة؛ فالنصر قص شريط المشاركات في النسخة الأولى من البطولة عام 2000.

ويعتبر الهلال أحدث الأندية السعودية الموجودة في كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه على حساب أوراوا الياباني.

النصر في عام 2000

أُقيمت النسخة الأولى من البطولة في الأراضي البرازيلية، وكان نادي النصر أول نادٍ سعودي يوجَد في كأس العالم للأندية إلى جانب أندية كورينثيانز وفاسكو دا جاما البرازيليَّين، ونادي نيكاكسا المكسيكي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والرجاء المغربي، وريال مدريد الإسباني، ونادي ساوث ملبورن الأسترالي.

وتأهل النصر كونه بطلاً لكأس السوبر الآسيوي عام 1998، وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جوار ريال مدريد وكورينثيانز البرازيلي والرجاء البيضاوي المغربي، بينما ضمت المجموعة الثانية مانشستر يونايتد وفاسكو دا جاما ونيكاكسا المكسيكي وساوث ملبورن الأسترالي.

واستهل النصر مشواره في مونديال الأندية بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 1/ 3 في اللقاء الذي شهد تسجيل فهد الهريفي أول أهداف الأندية السعودية في البطولة. وفي ثاني مواجهاته حقق النصر أول انتصار للكرة السعودية في كأس العالم للأندية على حساب الرجاء البيضاوي بنتيجة (4-3). وقد سجل أهدافه كل من فؤاد أنور وأحمد بهجا وفهد الهريفي وموسى صايب.

وفي الجولة الثالثة من دور المجموعات خاض النصر مباراة حاسمة أمام كورنثيانس لكنه خسره بهدفين دون رد؛ ليغادر البطولة التي تُوج بلقبها الفريق البرازيلي على حساب مواطنه فاسكو دي جاما بركلات الجزاء الترجيحية.

الاتحاد

جاءت المشاركة الثانية للأندية السعودية عن طريق نادي الاتحاد عام 2005 بالنسخة الثانية من البطولة التي لم تقم بين 2001 و2004 بسبب انهيار شريكة الفيفا التسويقية. وشهد نظام البطولة تغييرًا؛ إذ شارك فيها أبطال قارات العالم الست، وأُقيمت بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. وشارك الاتحاد بصفته بطلاً للقارة الآسيوية آنذاك.

بداية الاتحاد في مونديال الأندية كانت مثالية بتغلبه على الأهلي المصري بهدف دون رد عن طريق محمد نور؛ ليتأهل لنصف النهائي، ويواجه ساو باولو بطل كأس ليبرتادوريس الذي خسر منه بنتيجة 2-3. وقد سجل هدفَي الفريق محمد نور وحمد المنتشري.

وخاض الاتحاد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام سابريسا بطل كونكاكاف، وخسر اللقاء بنتيجة 2-3 كذلك. وسجل الهدفين محمد كالون وجوزيف جوب.

الهلال

وفي النسخة الحالية قدم الهلال عرضًا مشرفًا للكرة العربية عامة، والسعودية خاصة، في البطولة بإجماع الشارع الرياضي، وكان قريبًا من بلوغ المشهد الختامي لولا عاملَي الخبرة واللياقة اللذين خاناه، ووقفا ضده في الأمتار الأخيرة في موقعة المربع الذهبي أمام حامل لقب كوبا ليبرتادوريس.

وكانت مشاركة الهلال الأولى في مونديال الأندية ناجحة بكل المقاييس بعد عودته إلى زعامة الكرة الآسيوية للمرة الثالثة بعد نحو عقدين من الزمن. فبطل آسيا استهل مشواره في مونديال الأندية بالفوز بهدف دون رد على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا في الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاءت المباراة بأفضلية لبطل القارة الصفراء على صعيد الاستحواذ والتقدم نحو مرمى الحارس الدولي معز بن شريفية، واستحوذ الهلال على الكرة بنسبة 55 في المئة، وكانت له العديد من المحاولات بين الخشبات الثلاث قبل أن يترجم هذه الأفضلية هدافه الفرنسي غوميز بتسجيله هدف الانتصار الوحيد؛ ليضرب الفريق موعدًا مع فلامنغو البرازيلي في المربع الذهبي.

وبهذه النتيجة جسد الهلال تفوُّق فرق عرب آسيا على نظرائها من الأندية الإفريقية في مونديال الأندية؛ فهذه المباراة الخامسة بين فريقَين عربيَّين من إفريقيا وآسيا في البطولة، انتهت جميعها لصالح الطرف الآسيوي.

وفي مباراة نصف النهائي أوقف فلامنغو أحلام الهلال ببلوغ نهائي المونديال للمرة الأولى لنادٍ سعودي، والثالثة لفريق عربي، حين قلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز (3-1) في الشوط الثاني؛ ليفسد بذلك مغامرة الزعيم في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل.

وباحتلاله المركز الرابع في كأس العالم للأندية يكون الهلال قد عادل الإنجاز التاريخي لفريق الاتحاد عام 2005 حينما حصد المركز الرابع بعدما خسر أمام نظيره ديبورتيفو سابريسا بنتيجة 2-3 في مباراة تحديد المركز الثالث.