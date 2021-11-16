في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 .. الإمارات تحقق أول انتصار وكوريا تعقد مهمة العراق

تغلب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم على نظيره منتخب لبنان بهدف دون رد محققًا أول انتصاراته في التصفيات النهائية لمونديال 2022، اليوم الثلاثاء، على ملعب صيدا الدولي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر.

وسجل هدف الفوز لمنتخب الإمارات علي مبخوت من ضربة جزاء الدقيقة 85 .

وواصل منتخب إيران التحليق في الصدارة بعد فوزه على سوريا 3-0 ، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك عبد الله الثاني في عمّان (المجموعة الأولى).

سجل لإيران كل من سردار أزمون (33) وإحسان حاج صافي (42 من ضربة جزاء) وعلي غوليزاده (89) .

كما واصل منتخب كوريا الجنوبية عروضه القوية ليحقق الفوز على العراق 3-0 ، على ملعب جاسم بن ثاني في الدوحة ضمن الجولة ذاتها ولحساب المجموعة نفسها.



وسجل كيم جين سو (33) وسون هيونغ مين (75 من ضربة جزاء) وجيونغ ونغ يونغ (79) أهداف الفوز لصالح كوريا الجنوبية.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق ونقطتين لسوريا.



