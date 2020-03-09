"أمانة الشرقية" تعلق فعالياتها احترازياً للحد من فيروس كورونا

بدأت متابعة تطبيق قرار منع الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي

علقت أمانة المنطقة الشرقية الفعاليات والمناسبات المقررة مؤقتاً، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية.

وبدأت أمانة الشرقية والبلديات التابعة لها متابعة تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع الشيشة والمعسل في كافة المطاعم والمقاهي، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.