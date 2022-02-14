"متمم" يناقش الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق في ميزانية المملكة

خلال لقاء افتراضي في إطار مساعي إثراء ونشر المعرفة المالية

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، مساء اليوم، لقاًء افتراضيًا بعنوان "الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق في ميزانية المملكة".

ويشارك في اللقاء كل من الوكيل المساعد لأداء الميزانية مدير عام فريق العمل الدائم في وزارة المالية عبدالعزيز المساعد، والوكيل المساعد لوكالة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري والوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة المكلف في وزارة الاقتصاد والتخطيط فيصل بن أحمد قطان، ورئيس الجمعية المالية السعودية "صفا" الدكتور عبدالله الفوزان، ويدير اللقاء الإعلامي ماجد الجريوي.

ويناقش ضيوف اللقاء الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق في ميزانية المملكة، إضافة إلى الاستدامة المالية وأثرها على المالية العامة للدولة.

ويأتي اللقاء للتعريف بالاستدامة المالية وإسهامها في رفع مستوى كفاءة الإنفاق في المملكة بهدف استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية تحت مظلة رؤية المملكة 2030، كما يتطرق اللقاء إلى دور الإفصاح والشفافية في الالتزام بتحقيق الاستدامة المالية.

يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها؛ انطلاقاً من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.