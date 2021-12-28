مجموعة القريان أفضل شركة لإعادة تدوير المعادن في الشرق الأوسط

قدمت الفوز كإهداء لأمير الشرقية ونائبه.. تقديرًا لدعمهما للقطاع الخاص

حصدت مجموعة القريان جائزة "MEWAR" لأفضل شركة إعادة تدوير للمعادن في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، بعد أن شاركت كممثل عن المملكة العربية السعودية في قطاع إعادة تدوير المعادن.

جاء ذلك بعدما خاضت مجموعة القريان منافسة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات كبرى في قطاع إعادة التدوير في الشرق الأوسط.

وجاء فوز مجموعة القريان بهذه الجائزة تتويجًا لجهودها في تبني أفضل الممارسات في إعادة تدوير المعادن والمحافظة على البيئة؛ سعياً من المجموعة لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وأهدت مجموعة القريان هذه الجائزة إلى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية؛ تقديرًا لدعمهما وحرصهما على مشاركة القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية في كافة المنتديات والمؤتمرات الدولية، وتحقيق الإنجازات باسم المملكة العربية السعودية، وإلى كافة المهتمين والمتخصصين في المحافظ على البيئة وإعادة التدوير.