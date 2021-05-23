‫ "متحدث الصحة": 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية ولا صحة لإلغاء الجرعة الثانية من اللقاح في المملكة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي إننا نلاحظ ثباتًا في منحنى الإصابات المؤكدة ونستبشر خيرًا بذلك، موضحاً أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.

وأضاف أن الجائحة لا زالت مستمرة، وندعو الجميع إلى الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة للمجتمع.

ونفى د. العبدالعالي صحة ما يتداول عن إلغاء الجرعة الثانية في المملكة، مبيناً أن هناك تأجيلًا، والهدف منه هو المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة.

وعن سير اللقاحات في المملكة قال الدكتور العبدالعالي إن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 12819360 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كوررنا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزًا.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1067 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (440914) حالة، من بينها (8975) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1344) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، والدكتور رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي.

مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (424690) حالة بإضافة (895) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7249) حالة، بإضافة (12) حالةوفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 10188720 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2767569 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 36503196 عبر مركز ،937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (18537938) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

من جانبه أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأن العالم ما زال يكافح من أجل كبح تفشي وباء كورونا، ونحن لسنا بمعزل عمّا يحدث من حولنا، وما بذلته حكومتنا الرشيدة من جهود عظيمة في مكافحة تفشي الوباء، يستوجب منا أن نستمر في التزامنا حفاظاً على أرواحنا وأرواح من نحب، وحفاظاً على المكتسبات التي تحققت حتى الآن.

وقال بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.

تقرر ما يلي: اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ. وذلك فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، واستخدام وسائل النقل العامة.

وأشار إلى أن ما يخص عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حضوريًا فتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة بالحضور واستخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكد على المسافرين القادمين من خارج المملكة، تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم عبر الرابط الخاص بذلك، حيث يقتصر التسجيل على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها.

ونوه أنه تم ضبط (25,101) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال أسبوع، في جميع مناطق المملكة، وتم التعامل معها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

كما تم الإعلان خلال الأيام السبعة الماضية عن ضبط عدد من التجمعات المخالفة للائحة الحد من التجمعات في بعض مناطق المملكة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول صاحب المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وأشار المقدم الشلهوب إلى العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) ، وتشمل (10.000) ريال، للتجمع العائلي، و(15.000) ريال، للتجمع غير العائلي، و(40.000) ريال للتجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها. و(50.000) ريال، لأي تجمع من فئة العمال، مع تطبيق العقوبة على كل شخص يحضر التجمعات المخالفة بـ(5000) ريال.

وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وتطبيق عقوبة (10.000) ريال لكل من يدعو لأي تجمع من التجمعات المخالفة أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .

وأبان أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه .

مشيراً إلى أن من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بغرامة تصل إلى (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وإذا كان المخالف غير سعودي، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها. ونوصيهم بالمبادرة بأخذ اللقاح لكي نحصّن أنفسنا ونحمي مجتمعنا، من هذا الوباء.

سائلاً الله أن يحفظ الوطن وقاطنيه من كل مكروه وأن يزيل هذا الوباء عن العالم، عاجلاً غير آجل بحوله وقوته.

فيما تطرق المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، وكيل الوزارة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاء الله السلمي للبرتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، مشيراً إلى أنه تم تهيئتها لاستقبال الجماهير وتطبيق جميع الاحترازات الوقائية .

واستعرض السلمي الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية، وهم: "محصن بجرعة أول أو جرعتين، ومحصن متعافي، وذلك من خلال التثبت من الحالة في تطبيق "توكلنا"، مؤكداً في الوقت نفسه حصول جميع العاملين على لقاح كورونا، وأخذ مسحة PCR قبل كل جولة.

وأوضح الدكتور رجاء الله السلمي أنه فيما يتعلق بإحصائيات تطبيق البرتوكول فقد تم رصد59 مخالفة من الحضور الجماهيري، و53 مخالفة من منسوبي الأجهزة الفنية والإدارية في الأندية، 37 مخالفة من الأفراد في الصالات والمراكز الرياضية، 172 مخالفة على الصالات والمراكز الرياضية.