إعلان مُرتقب باختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030

خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب المقرر انعقاده بدولة الإمارات

من المنتظر أن يتم الإعلان عن اختيار "الدرعية " العاصمة العربية للثقافة لعام 2030م، خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب، المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 ـ 20 ديسمبر الجاري.



ويأتي ذلك بعد أن رفعت المملكة طلباً رسميا إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو "، ووافقت عليه اللجنة الدائمة للثقافة التابعة للمنظمة، والتوصية بعرضه في أجندة اجتماع وزراء الثقافة العرب المقبل، للمصادقة على الاختيار خلال الاجتماع الوزاري.