"المسحل" يستعرض خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا تفاصيل المقترح السعودي

وجه شكره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للقطاع الرياضي

استعرض رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة 21 مايو 2021، تفاصيل المقترح السعودي والجوانب المعززة للموافقة على الدراسة عبر توضيح مسببات إلقاء الضوء على المتغيرات العالمية، ومستقبل بطولة كأس العالم للرجال والسيدات وضرورة الدقة في التناغم مع تلك المتغيرات، بما يكفل حضورًا فنيًا لعناصر اللعب بشكل إيجابي.



وفي تصريح إعلامي رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قبول دراسة مقترح الاتحاد السعودي.



وقدم رئيس الاتحاد السعودي جزيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وهو الدعم الذي كان محركًا رئيسيًا للاتحاد من أجل تقديم هذا المقترح لـ"فيفا"، مثمنًا الدعم والمتابعة الدائمين من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.



وأعرب "المسحل" عن فخر الاتحاد السعودي بثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا على أن الاتحاد السعودي سيواصل العمل مع أسرة كرة القدم الدولية بهدف تطوير اللعبة والنهوض بها.



وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة 21 مايو 2021، اعتمدت المقترح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتضمن إجراء دراسة لإقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلاً من 4 أعوام.



جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العمومية الذي ترأسه السيد جياني انفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي، عبر تقنية الفيديو.



وحظي المقترح السعودي بموافقة 166 عضوًا من أعضاء الكونغرس في الاتحاد الدولي؛ إذ سيتم تكليف الإدارة التنفيذية "سكرتارية الفيفا" بعمل دراسة جدوى حول مقترح إقامة نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلًا من 4 أعوام والآثار المترتبة على هذا القرار فيما يخص روزنامة المسابقات الدولية، ورفع الدراسة للجمعية العمومية في اجتماعها المقرر العام المقبل.