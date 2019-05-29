ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟

#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ

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29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 05:40 PM

ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ

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