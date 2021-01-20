"ترامب" مودّعاً الأمريكيين: أنا أول رئيس منذ عقود لم يفعل هذا الأمر

قال: الجميع أُصيبوا بالذعر من الهجوم على مبنى الكابيتول

بكلمات قوية وخطاب وداعي لا يخلو من سجل بالإنجازات التي حقّقتها إداراته على مدى 4 سنوات، ودّع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ الأمريكيين مساء أمس.

وقال ترامب، في كلمة أخيرة عشية مغادرته البيت الأبيض: "بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر يوم الأربعاء، أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها لا تزال في مستهلها".

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "الخطر الأكبر الذي نواجهه هو فقدان الثقة بأنفسنا وفقدان الثقة بعظمتنا الوطنية. لا يمكن لأمة أن تزدهر طويلاً وتفقد الإيمان بقيمها وتاريخها وأبطالها، فهذه هي مصادر وحدتنا وحيويتنا. يجب أن نكون دائماً أرض رجاء ونور ومجد لكل العالم".

وتابع: "هذا الأسبوع سننصب إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أميركا آمنة ومزدهرة. نحن فعلنا ما جئنا إلى هنا له، وأكثر من ذلك بكثير، كما قمنا بإعادة التأكيد على الفكرة المقدّسة أن الحكومة في أميركا تستجيب للشعب، وأعدنا فكرة أن لا أحد يُنسى في أميركا؛ لأن الجميع مهمون وكل شخص لديه صوت".

وتابع، "لم تكن أجندتنا تتعلق باليمين أو اليسار، ولم تكن تتعلق بجمهوري أو ديمقراطي؛ بل كانت تتعلق بمصلحة الأمة بأكملها".

وخلال الكلمة وجّه الرئيس المنتهية ولايته الشكر إلى نائبه مايك بنس؛ وعائلته بالكامل، كما شكر السيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ وفريق عمله، وخصَّ بالذكر ابنته إيفانكا؛ وزوجها جاريد كوشنر.

وعدّد ترامب؛ الإنجازات التي تحققّت، بفضل إدارته، قائلا: "استعدنا القوة الأميركية في الداخل والقيادة الأميركية في الخارج، وبنينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم، كما أعدنا تنشيط تحالفاتنا، وحشدنا دول العالم للوقوف في وجه الصين، كما لم يحدث من قبل".

وأضاف "نتيجة لدبلوماسيتنا الجريئة والواقعية حقّقنا سلسلة من اتفاقيات السلام التاريخية في الشرق الأوسط"، معرباً عن فخره بأنه كان "أول رئيس منذ عقود لم يخض أيّ حروبٍ جديدة".

وعن الصين، قال ترامب: "قبل أن نوقّع الاتفاق الجديد مع بكين ضربنا (فيروس الصين)، فيما تحدث عن لقاح كورونا، قائلاً: "لقد أنتجنا اللقاح في 9 أشهر، في حين أي إدارة أخرى كان يمكن أن يستغرقها الأمر 10 سنوات. لقد قمنا بإنتاج لقاحيْن للقضاء على أزمة كورونا".

وبشأن حلف شمال الأطلسي، ذكر: "دول الناتو تدفع عشرات مليارات الدولارات مقارنة بما كانت تدفعه عندما وصلت".

وقال ترامب؛ خلال كلمته، إن جميع الأميركيين أُصيبوا بالذعر من الهجوم على مبنى الكابيتول، في عنفٍ سياسي لا يمكن التغاضي عنه، مثّل هجوماً على كل ما يعتز به الأميركيون.