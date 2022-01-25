أمين المنطقة الشرقية يفتتح جسر المشاة على طريق الأمير محمد بن فهد

نفذته شركة عبد الله العثيم للاستثمار وفق مواصفات مميزة

افتتح المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جسر المشاة على طريق الأمير محمد بن فهد، والذي يربط بين العثيم مول في الدمام والمنطقة المقابلة، الذي نفذته شركة عبد الله العثيم للاستثمار تحت إشراف الأمانة.

وعبر أمين المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لشركة عبد الله العثيم للاستثمار لتنفيذها هذا المشروع الحيوي الذي وصفه بالإضافة المهمة؛ لإسهامه في رفع درجة السلامة المرورية في شارع مهم وحيوي بمدينة الدمام، مشيداً بالإنجاز وبالتنفيذ الذي تم على مستوى عالٍ من الكفاءة.

وقدم مشعل بن إبراهيم بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، شكره وتقديره لأمين المنطقة الشرقية لتشريفه افتتاح جسر المشاة، ولما ظل يقدمه من تعاون ودعم للقطاع الخاص ولكل مشاريع التنمية بالمنطقة تحت رعاية ودعم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد بن إبراهيم اليحيى نائب الرئيس للشؤون الهندسية بشركة العثيم، أن الجسر يأتي في إطار اهتمام شركة العثيم للاستثمار بدعم المشاريع التنموية وتعزيز مساهماتها في برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وقال إن الجسر تم تنفيذه بأعلى المواصفات؛ حيث يبلغ طوله 78 مترًا بعرض أربعة أمتار وارتفاع ستة أمتار، وتم تزويده بعدد "2" مصعد، لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.