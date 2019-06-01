شاهد قبل تنظيف منزلك .. "المواصفات" تحذر من أمر نتائجه كارثية

عبر فيديو توعوي للهيئة وضمن سلسلة #لازم_تعرف

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلط المنظفات المنزلية أثناء عمليات التنظيف، مؤكدة أن نتائجه كارثية.



ونشرت الهيئة مقطع فيديو توعويًّا على حسابها في تويتر، أوضحت فيه أن خلط مادة الفلاش مع الكلور يتسبب في مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى فقدان الوعي، خاصة أن خلط المادتين ينتج غازًا سامًّا يسبب الاختناق ومن ثم الوفاة.



وأكد الفيديو الذي جاء ضمن سلسلة #لازم_تعرف التوعوية التي تنشرها الهيئة خلال شهر رمضان؛ أن المواد الكيميائية كل منها مخصص لتنظيف أشياء محددة واستخدامات معينة، لكن خلط بعضها بالبعض الآخر يولد مركبات جديدة خطرة تهدد حياتك وحياة من حولك.