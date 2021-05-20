سيارات تحترق ومجوهرات تُسرق.. السجن لمسلحين هاجموا سعوديين بباريس

في واقعة حدثت قبل 7 أعوام.. سرقوا 550 ألف "يورو ودولار" وساعات قيمة

أصدرت محكمة باريس الفرنسية، حكمًا بسجن 6 أشخاص لمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات، بعد إدانتهم في الهجوم والسطو المسلح على سيارة مواطنين سعوديين، وسرقة مبالغ نقدية ومجوهرات.

وشملت عملية السطو التي وقعت عام 2014، سرقة 250 ألف يورو إضافة إلى مبلغ نقدي آخر بالدولار قدره 300 ألف دولار، وساعات قيمة.

وكان المدعي العام قد طالب بعقوبات بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و12 عامًا بحق السبعة الذين بدأت محاكمتهم في منذ مطلع الشهر الجاري؛ في حين طالب محامو الدفاع بإسقاط الملاحقات في حق موكليهم.

وجرى الاستماع للمتهمين مرة أخيرة، ودفعوا مجددًا ببراءتهم، باستثناء المتهم الثاني لودوفيك ليمبيرور الذي أكد أنه شارك في الهجوم مع المتهمين الآخرين، وقال خلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي: "أنا سارق سيارات، لم أنفذ سطوًا من قبل، لم أحمل سلاحًا في حياتي ولا أحب الأسلحة لكنني فعلتُ شيئًا غبيًّا".

ووفقًا لتقارير فرنسية؛ فإن سيارة غادرت فندق "جورج الخامس" في 17 أغسطس 2014 متوجهة إلى مطار لو بورجيه شمال باريس، وقامت حينها سيارتان مسروقتان من طراز "بي إم دبليو" باللحاق بالسيارة التي فيها أشخاص سعوديون بينما كانت على وشك دخول الطريق السريع المؤدي إلى المطار.

وقام المسلحون وهم يرتدون أقنعة، بالسطو على السيارة وهي من طراز مرسيدس؛ إذ أخرجوا ركابها وقادوها بعيدًا، ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية، ولم يتعرض أحد لأذى، وعُثر لاحقًا على السيارات محترقة في بلدة صغيرة شمال شرق باريس.

وبعد العملية بتسعة أشهر، أوقفت الشرطة نحو عشرة أشخاص ووجهت اتهامات لستة منهم تتراوح أعمارهم بين 27 و51 عامًا، بالسطو المسلح.