تنبيه متقدم لـ"مكة المكرمة": أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية

"الأرصاد" نبَّهت عسير ونجران والشرقية.. وتستمر الحالات حتى مساء الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، وأصدرت تنبيهات أخرى عدة، شملت مناطق عسير والشرقية ونجران، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة 22.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا للرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والعديد والقطيف وبقيق، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ونشاطًا للرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة نجران أتربة مثارة، ونشاطًا للرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة ونجران، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.