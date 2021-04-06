ولي عهد البحرين يستقبل وزير الخارجية ويبحثان أبرز المستجدات

فيما تم استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون

استقبل ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في قصر الرفاع الزاهر بالعاصمة المنامة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب؛ لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.