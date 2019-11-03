اليمن .. نزع 10820 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال أكتوبر

زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات قبل دحرها منها

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، من نزع 10820 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال أكتوبر.

وقال مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: فرقنا نزعت خلال شهر أكتوبر 10820 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف: نزعنا خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2209 ألغام، وذخائر غير منفجرة، والفرق نزعت خلال أسبوع 1712 ذخيرة غير منفجرة، و29 عبوة ناسفة.

يُذكر أنه بعد 16 شهراً من عمله الدؤوب، تمكّن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" من تطهير مئات الكيلو مترات من الأراضي المزروعة بالألغام، والعبوات الناسفة، والذخائر غير المنفجرة؛ حيث تم نزع 100 ألف لغم أرضي وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية في عددٍ من المحافظات اليمنية قبل أن يتم دحرها منها.