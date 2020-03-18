الإمارات تلزم القادمين إليها بحجر صحي منزلي لمدة 14 يومًا

يطبق القرار ابتداءً من غدٍ

أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم (الأربعاء)، بأنه يتعين على كل قادم إلى دولة الإمارات الالتزام بمدة حجر منزلي في محل إقامته 14 يومًا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي أن هذا القرار سيسري ابتداءً من غدٍ.

من جهة أخرى، ذكر النائب العام حمد سيف الشامسي أن مخالفة التعليمات تعد جريمة يعاقب عليها طبقًا لقوانين الدولة.