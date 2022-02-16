سهم شركة "علم" يرتفع 30% في أول أيام تداولها

وصل إلى 44.35 دولارًا.. سعر الطرح كان 34.11 دولارًا

ارتفع سهم شركة علم السعودية للأمن الرقمي، في بداية الجلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 30% في أول ظهور لها في التداول بالسوق السعودي، إلى 44.35 دولارًا (166.40 ريالًا سعوديًّا)، مقارنة بسعر الطرح 34.11 دولارًا (128 ريالًا).

وبذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 3.55 مليارات دولار (13.31 مليار ريال)، مع بداية التداول.

وسعّرت شركة علم، سهمها في الطرح العام الأولي عند 34.11 دولارًا (128 ريالًا) للسهم، وباعت 24 مليون سهم، أو 30% من رأس مالها.

وقد جذبت "علم" 56.82 مليار دولار من الطلبات من المستثمرين المؤسسيين، قبيل عملية طرحها للاكتتاب العام للأفراد في السوق السعودي، ونال المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من الاكتتاب بإجمالي 54.9 مليار دولار (206 مليارات ريال).

يشار إلى أن مرحلة اكتتاب الأفراد انطلقت في الثالث من فبراير الجاري، واستمرت حتى السادس من الشهر نفسه؛ حيث تم تخصيص 7.2 ملايين سهم عادي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وبحسب "بلومبرغ"، تمكن صندوق الاستثمارات العامة من جمع 820 مليون دولار من الطرح.

وتقدم شركة "علم" الحلول الرقمية للقطاعين العام والخاص، وتقدم خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة وتكنولوجيا المعلومات؛ فضلًا عن خدمات دعم المشاريع في السعودية، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السعودي).

وغيّرت الشركة اسمها في عام 2011 من "شركة العلم لأمن المعلومات" إلى شركة "علم"؛ فيما حصلت عام 2021 على موافقة لطرح 24 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.