في قمة إيطالية.. "يوفنتوس" يسعى للقب التاسع و"لاتسيو" للخامس

على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.. في سباق "السوبر" مساء اليوم

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عند الساعة الـ7:45 من مساء اليوم الأحد القمة المرتقبة على لقب كأس السوبر الإيطالي، التي ستجمع يوفنتوس بمنافسه لاتسيو.

وكان "لاتسيو" قد أجرى مرانًا على ملعب نادي الشباب بوجود ألمع نجوم الفريق، فيما وصلت بعثة فريق يوفنتوس "حامل لقب كأس السوبر والدوري الإيطالي" إلى الرياض فجر أمس السبت، يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإيطالي الخبير "بوفون".

وبالحديث عن الفريقين فإن الطرف الأبرز في المواجهة "يوفنتوس" الذي يأمل بمواصلة رحلة مجده الحالي، وتحقيق الألقاب تحت قيادة مدربه الحالي ماوريسيو ساري؛ إذ يملك في رصيده 35 بطولة للدوري، 8 منها على التوالي في المواسم الأخيرة الماضية، فضلاً عن حصده لقب الكأس في 13 مناسبة، ولقب السوبر الإيطالي 8 مرات، والعديد من البطولات الأوروبية الكبرى.

ويسعى لاتسيو الذي يقوده المدرب سيميوني إنزاغي لمواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم على الصعيد المحلي بعد فوزه في 8 مواجهات متتالية، تضمنت هزيمة حامل اللقب وخصمه في هذه المباراة يوفنتوس بنتيجة 3-1، ويأمل بتكرار تميزه وحصد أول ألقاب الموسم الذي حققه في 4 مناسبات مضت، فضلاً عن حصده لقبين للدوري، وتُوج بالكأس 7 مرات، إضافة إلى لقبَي كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.