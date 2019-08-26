صباح اليوم .. اعتراض وإسقاط "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

المالكي: جميع محاولاتهم بإطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل بفضل الله

أعلنت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف المشتركة اعترضت وأسقطت طائرة دون طيّار "مسيّرة" بالمجال الجوي لليمن؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية من (الجوف) باتجاه المملكة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (الجوف) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل -بفضل الله-، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك كافة؛ للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية وتؤكّد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءهم، كما أن استمرار تبنيها النجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكّد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكّد العقيد المالكي؛ استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.