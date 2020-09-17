"الشمراني" يجري عملية جراحية.. ورئيس الاتحاد يطمئن عليه

أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حمدان الشمراني، اليوم؛ عملية جراحية في موضع إصابته بالأنف، تكللت بالنجاح، وأشرف على إجراء العملية فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الراعي الرسمي للنادي.

من جهته تمنى رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبد الله الحائلي، الشفاء العاجل للاعب والعودة سريعًا للالتحاق بالتدريبات مع زملائه اللاعبين، مثمنًا حرص اللاعب على تأخير إجراء العملية إلى ما بعد انتهاء الموسم؛ لكي يتسنى له المشاركة في باقي المباريات مع زملائه.