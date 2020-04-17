"خداوردي": لن يوقف الصرف لمبتعثي أستراليا راغبي العودة والدراسة عن بعد

لقاء عبر"zoom" أجاب فيه على أسئلة الطلاب ودعا للتنسيق مع الملحقية والجهات المعنية

نظم نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني، لقاءً مع الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، للإجابة على استفسارات الطلبة عبر برنامج Zoom.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية القرارات الاستثنائية من وزارة التعليم وخدمة عودة آمنة التي أطلقتها وزارة الخارجية بسبب جائحة كورونا، وما يترتب على كل هذه القرارات من تبعات مالية ودراسية على الراغبين في العودة من طلاب وطالبات.

وافتتح رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني عبدالعزيز السبيعي، اللقاء بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على جهودهما وسعيهما الحثيث للحفاظ على سلامة المواطنين السعوديين في الخارج، وتحدث الملحق السعودي بأستراليا، معبراً عن حرص الملحقية الثقافية في أستراليا وتعاونها التام مع الطلبة السعوديين في أستراليا؛ لتسهيل إجراءاتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

كما تقدم "خداوردي" بالشكر الجزيل لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على جميع التسهيلات والاستثناءات التي أعلنتها الوزارة فيما يتعلق بطلبات التأجيل والدراسة عن بعد، والتي تدل على أن سلامة الطلبة السعوديين تتربع على رأس هرم أولويات وزارة التعليم وجميع قطاعات الدولة.

بعد ذلك أجاب "خداوردي" على أسئلة النادي السعودي في سيدني التي جمعها عبر قنواته الرسمية قبل اللقاء، كما أتاح الفرصة للمداخلات الصوتية أثناء اللقاء حتى تمت الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة.

وأكد الملحق الثقافي أنه يمكن للطلبة الراغبين في العودة للوطن والدراسة عن بعد بالتنسيق مع الملحقية والجهات ذات الصلة ولن يتم إيقاف الصرف عليهم.

وأضاف: "بناءً على توجيهات وزير التعليم، فإن الصرف مستمر على جميع الطلبة السعوديين المتواجدين في أستراليا حتى من كان عليه إيقاف صرف لأي سبب من الأسباب، وستستمر الملحقية الثقافية بالاستجابة لجميع الطلبات عبر بوابة سفير 2 والذي يعد بوابة التواصل الأولى للمبتعث".

ونوه "خداوردي" على أنه يجب على الطلاب والطالبات إتباع تعليمات وقوانين الحكومة الأسترالية ووزارة الصحة التابعة للولاية المتواجدين فيها.