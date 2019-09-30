ما الذي يؤلم ولي العهد في نظرة البعض للسعودية؟

طالَبَهم بالقدوم إليها والحكم عن قرب

عبّر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن شعوره بالألم حيال عدم موضوعية البعض في النظر إلى الإصلاحات الشاملة الجارية في السعودية ومنها حقوق المرأة، وإغفال قيمتها في مقابل تضخيم ما يشاع عن وقوع بعض السلبيات؛ كتعرض سعوديات للتوقيف والتحقيق في قضية ارتكبن فيها أخطاء.

وليقينه من خطأ نظرة هؤلاء وموقفهم أيضًا، طالَبَهم الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه لبرنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية فجر اليوم (الاثنين)، بالقدوم إلى المملكة والنظر إلى الواقع عن قرب وإصدار أحكامهم بعد ذلك.

وكان ولي العهد قد قال: "يؤلمني هذا الانطباع ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جدًّا، أتمنى أن يأتي الجميع للسعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه؛ ردًّا على سؤال المذيعة "نورا أدونيل"، عن وجود انطباع بأنه لا يؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان في المملكة.