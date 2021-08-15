الشهادات الصحية ورخص الحفر تتصدران الخدمات الإلكترونية الأعلى طلبًا بالعاصمة

خلال يوليو وبأكثر من 46 ألف طلب مجتمعة تلتها رخص البناء ونقل الخردة والنظافة

استعرضت أمانة منطقة الرياض، تقرير خدماتها الإلكترونية خلال شهر يوليو المنقضي.

ولفتت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى أن الشهادات الصحية تَصدرت قائمة الخدمات الأعلى طلبًا بعدد 23.567 طلبًا، تلتها رخص الحفر بـ23.489، ثم رخص البناء بـ3.221، وفي النهاية جاءت رخص نقل الخردة بـ1.246، تلتها النظافة والبيئة بـ388 طلبًا.