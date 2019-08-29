"حكايا حائل".. الأمير يدشن و"السيف" يكشف القصة والأبطال والموعد

تحتضن المواهب الشابة وتسعى لتعزيز روح التواصل بين المجتمع الواحد

دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "حكايا حائل" إحدى مبادرات جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية للخدمات الاجتماعية.

وعن المبادرة، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية للخدمات الاجتماعية والمشرف العام على المبادرة خالد بن علي السيف، أن المبادرة ستنقل عدداً من القصص الملهمة، التي كان أبطالها أبناء حائل في جميع المجالات الطبية والأكاديمية والهندسية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية وهي فعالية اجتماعية، بهوية سعودية حائلية.

وعن موعد تنفيذ المبادرة، أشار "السيف" إلى أن موسم حائل القادم 2019 هو موعد لتنفيذها، مضيفاً أن المبادرة ستحتضن المواهب الشابة في مجالات الإبداع الرقمي، ومنحها الفرصة الملائمة للتطوّر، كما تهدف لتعزيز روح التواصل الاجتماعي بين المجتمع الواحد.