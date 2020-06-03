بـ3891.. المكسيك تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

ارتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 97326 والوفيات 10637

سجلت سلطات الصحة في المكسيك 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في رقم قياسي جديد للحالات اليومية في البلاد إلى جانب 470 وفاة.

ووفق "رويترز": بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 97326، ويقفز عدد الوفيات إلى 10637.

كانت سلطات الصحة المكسيكية قد قالت إن العدد الفعلي للحالات أكبر من ذلك.

فيروس كورونا الجديد

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03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 08:58 AM

ارتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 97326 والوفيات 10637

بـ3891.. المكسيك تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت سلطات الصحة في المكسيك 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في رقم قياسي جديد للحالات اليومية في البلاد إلى جانب 470 وفاة.

ووفق "رويترز": بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 97326، ويقفز عدد الوفيات إلى 10637.

كانت سلطات الصحة المكسيكية قد قالت إن العدد الفعلي للحالات أكبر من ذلك.

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فيروس كورونا الجديد

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