"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح على نجران

تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.