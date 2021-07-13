"مودة مكة" تقدّم قرابة 83 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام

أطلقت مطلع العام إستراتيجيتها الجديدة للأعوام الأربعة المقبلة 2021 - 2024م

نشرت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرّمة، تقريرها للنصف الأول من عام 2021م، في موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي تمّ فيه تقديم 82702 خدمة؛ استفاد منها 24473 أسرة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية في الأداء الاجتماعي تشرّفت بخدمة أكثر من 24 ألف مستفيد؛ شكّلت النساء منهم نسبة 49% والرجال 44% والأطفال 7%، وقامت الجمعية خلال نصف العام بنشر دراستين أسريتين وتوزيع 2500 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع منصة إحسان، ونشرت 355 منتجاً توعوياً في منصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى 3.5 مليون مشاهد.

وأضاف السمنودي، في الأداء المؤسسي حصلت الجمعية في النصف الأول من عام 2021م على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، كما حققت الجمعية نسبة 95.39% في تدقيق معايير الحوكمة، وتشرّفت الجمعية بزيارة 15 جهة من مؤسسات القطاع غير الربحي، وكذلك الحكومي للتبادل المعرفي.

وعقدت الجمعية 12 شراكة إستراتيجية ومنحاً، وقدمت 8 مشاركات علمية في مؤتمرات وملتقيات اجتماعية عدة.

وأكّد أن الجمعية مع مطلع العام أطلقت استراتيجيتها الجديدة للأعوام الأربعة المقبلة 2021 - 2024 م تحت مسمّى إستراتيجية الإلهام وبشعار لفظي جديد (المودة.. بيت الأسرة) وفيها سيتم التركيز بشكل أكبر على شرائح أفراد الأسرة، وهم المرأة والرجل والشباب والأطفال وكبار السن، وستكون هناك مبادرات وبرامج مخصّصة لكل فئة من الفئات.