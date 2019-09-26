"الجبير" يرأس الوفد السعودي في اجتماع دول التعاون الإسلامي الخاص بجامو وكشمير

على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫عادل الجبير وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير. ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.