"الجبير" يرأس الوفد السعودي في اجتماع دول التعاون الإسلامي الخاص بجامو وكشمير

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير. ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير وفد المملكة في اجتماع مجموعة الاتصال لدول منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بجامو وكشمير. ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.