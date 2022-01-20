السفارة الإماراتية بواشنطن تُرحّب بقرار بايدن إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب

أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.

وقالت السفارة الإماراتية بواشنطن: إن إطلاق الصواريخ البالستية ضد المدنيين، يمثل اعتداء على شعب اليمن.

1

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 08:36 AM

السفارة الإماراتية بواشنطن تُرحّب بقرار بايدن إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 318

أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة النظر في تصنيف الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.

وقالت السفارة الإماراتية بواشنطن: إن إطلاق الصواريخ البالستية ضد المدنيين، يمثل اعتداء على شعب اليمن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022