ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الأمير تشارلز: المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة

قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة_السعودية_الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.

وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

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23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443 12:14 PM

الأمير تشارلز: المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة

ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة_السعودية_الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.

وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

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