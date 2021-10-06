إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا

قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.

وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.

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06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 06:58 PM

إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.

وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.

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