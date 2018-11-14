"الأرصاد": أمطارٌ رعدية على الرياض والخرج والمجمعة حتى صباح الخميس

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على كل من الرياض والخرج والمجمعة وعفيف والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى ساعات الصباح من يوم الخميس.

وتفصيلاً، بيّنت الأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة من مساء الأربعاء وتنتهي عند الساعة السادسة من صباح الخميس.

ومن المتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة والتي بدأت منذ يوم أمس الثلاثاء؛ حيث تعمل على انخفاض درجات الحرارة في مختلف المناطق؛ ولاسيما في شمال غرب المملكة، كما يُتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية في مختلف المناطق؛ ابتداءً من شمال غرب المملكة؛ على أن تنتقل نحو باقي المناطق خلال اليومين المقبلين حسب ما ذكره "طقس العرب".

وتأتي هذه الظروف الجوية نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة من الحوض الشرقي للبحر المتوسط نواحي بلاد الشام ومصر، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في وسط وجنوب القارة الأوروبية؛ إذ تؤدي هذه الظروف إلى اندفاع تيارات جنوبية رطبة من نواحي القرن الإفريقي والبحر الأحمر، تؤدي إلى تشكل السحب الركامية الماطرة، ويرافق الحالة انخفاض في درجات الحرارة؛ ابتداءً من غرب المنطقة، مرورًا بباقي المناطق مع درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.



