شاهد: أمطار "الكنه" تسيّل أودية الرياض .. وخبير طقس: مدتها 40 يومًا

قال: يقصد بها غياب نجم الثريا حيث تشهد تقلبات مناخية وتبدأ جمرة القيظ

يشهد عدد من محافظات جنوب الرياض أمطارًا متفاوتة في غزارتها أطلق عليها عدد من المهتمين والمتابعين لأحوال الطقس أنها أمطار "الكنة".

وقال محلل الطقس مبارك العمور لـ"سبق": ‏يقصد بالكنة غياب نجم الثريا، ومدتها أربعون يوماً.

وأضاف: العشرون يوماً الأولى من الكنة داخلة في حيز التغيرات المناخية، والعشرون يوماً الأخرى في حيز الصيف، ومع نهاية الكنه تبدأ جمرة القيظ.

وأتابع: نحن في كنة الثريا وأول 20 يوماً من كنة الثريا يعتبر من ضمن موسم الأمطار، وما حدث في السليل من سيول يعد ضمن موسم الأمطار.

وأردف: ما يشهده جنوب محافظات الرياض هذه الأيام من حالات جوية متتابعة؛ داخلة ضمن موسم الأمطار، ولم ينته فلكيّاً، وتعتبر الأمطار هذه الأيام مُنبتة للأعشاب في المناطق الجبلية.

وكانت محافظات جنوب الرياض قد شهدت هذه الأيام أمطارًا متفاوتة في الغزارة سالت على إثرها بعض الأودية والكثير من الشعاب.