أمانة حفر الباطن تضع الحواجز الخرسانية على مجموعة من "الدحول" شمال هجرة البرازي

حفاظاً على سلامة مرتادي المواقع الصحراوية القريبة من الهجرة

‏‎قامت أمانة محافظة حفرالباطن، وبالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بوضع الحواجز الخرسانية على مجموعة من النقوب الأرضية "الدحول" الواقعة شمال هجرة البرازي، ويأتي ذلك حفاظاً على سلامة مرتادي المواقع الصحراوية القريبة من هجرة البرازي، بعد رصد اللجان المشكلة عدداً من الدحول المكشوفة دون إغلاق أو سياج.

حفر الباطن أمانة حفر الباطن

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19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 12:10 AM

حفاظاً على سلامة مرتادي المواقع الصحراوية القريبة من الهجرة

أمانة حفر الباطن تضع الحواجز الخرسانية على مجموعة من "الدحول" شمال هجرة البرازي

منصور الشلاقي

الرياض

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‏‎قامت أمانة محافظة حفرالباطن، وبالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بوضع الحواجز الخرسانية على مجموعة من النقوب الأرضية "الدحول" الواقعة شمال هجرة البرازي، ويأتي ذلك حفاظاً على سلامة مرتادي المواقع الصحراوية القريبة من هجرة البرازي، بعد رصد اللجان المشكلة عدداً من الدحول المكشوفة دون إغلاق أو سياج.

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