أول 24 ساعة في "الحالة الماطرة".. "الأرصاد": هطولات بهذه المواقع

الدفاع المدني كان قد دعا الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر عقب التنبيهات

أوضح المركز الوطني للأرصاد اليوم أن الـ24 ساعة القادمة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية لمنطقة تبوك "أملج"، وسواحل منطقة المدينة المنورة "ينبع" وسواحل منطقة مكة المكرمة "رابغ وجدة".

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

وذكر تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الخميس ستتأثر مناطق "المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر من مساء يوم الأربعاء وحتى السبت مناطق "الرياض، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية" بأمطار خفيفة إلى متوسطة.