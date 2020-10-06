"بايدن" يطالب بتعزيز الضغوط على تركيا لتخفيف التوتر مع اليونان

دعا إلى امتناع أنقرة عن الأعمال الاستفزازية

يطالب المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن، اليوم (الثلاثاء) إلى تعزيز الضغوط الأمريكية على تركيا؛ لدفعها إلى خفض منسوب التوتر مع اليونان، بعدما كان قد وجّه انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثارت غضب أنقرة.

ودعا "بايدن" إدارة "ترامب" الضغط على تركيا للامتناع عن ممارسة مزيدٍ من الأعمال الاستفزازية في المنطقة ضد اليونان، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة، وتهيئة الأجواء لإنجاح الجهود الدبلوماسية، وفقًا لـ "فرانس 24".

وارتفع منسوب التوتر بين تركيا واليونان المنضويتين في حلف شمال الأطلسي، بعدما أرسلت أنقرة إلى مياه متنازع عليها مع أثينا سفينة لاستكشاف احتياطات النفط والغاز بمؤازرة سفن حربية.