لاعب الأخضر "فهد المولد" للجماهير: نحتاج مساندتكم أمام شقيقنا العماني

في تصفيات مونديال قطر 2022.. على ملعب "الجوهرة المشعة"

حث لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم فهد المولد، جماهير الأخضر بالحضور ومساندتهم، غدًا الخميس، أمام شقيقهم العماني، في مباراة لحساب الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.



وجاء في حساب فهد المولد الشخصي على "تويتر": "جمهور الوطن.. نحن بانتظاركم غدًا لملء مدرجات الجوهرة مباراة هامة أمام شقيقنا العماني".



واختتم: "حضوركم حافز مهم لنا على أرض الملعب".



ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.



وتنقل شركة الرياضة السعودية عبر قنوات SSC المباراة عند الساعة 8:15 مساء غد الخميس.