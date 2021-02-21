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كانت هدية بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1926م

"طرفة".. خيل الملك عبدالعزيز التي أهداها لـ"جورج السادس"

تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة".

و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.