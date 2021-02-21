"طرفة".. خيل الملك عبدالعزيز التي أهداها لـ"جورج السادس"

كانت هدية بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1926م

تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة".

و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.

دارة الملك عبدالعزيز خيل الملك عبدالعزيز

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21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 02:44 PM

كانت هدية بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1926م

"طرفة".. خيل الملك عبدالعزيز التي أهداها لـ"جورج السادس"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تحت عنوان صورة تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة إحدى خيول الملك عبدالعزيز "طرفة".

و"طرفة" بحسب ما نشره حساب الدارة على "تويتر" هي الخيل التي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة في العام 1355هـ/ 1926م.

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