حتى 7 مساءً.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة

إدارة التحاليل بالأرصاد بمحافظات عدة ويصحبها تدنٍّ بالرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنّيَ مدى الرؤية.



وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - العلا – العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.