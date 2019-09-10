مستفيدو الإسكان التنموي بصبيا يعبرون عن فرحتهم بتسلم مساكنهم

"سبق" رصدت لحظة تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر

حلم العمر الذي يتمنى كل شخص تحققه هو أن يوفر له مسكن خاص، ويتخلص من كابوس الديون والأقساط العالية، ولعل ذلك الحلم بات فعلًا حقيقة لعدد من المواطنين؛ بعدما تسلموا مسكنهم الجديد ليعيشوا فرحة عارمة، ولحظة سعيدة لا تنسى عبروا عنها بقوله: "لم نتوقع أن نتخلص من كابوس الإيجار، ونحصل على مسكن برمز شهري لمستفيدي الضمان في متناول الجميع".

"سبق" رصدت اللحظة التي تسلم فيها دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمحافظة صبيا، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية، والذي يأتي ضمن برنامج الإسكان التنموي، إحدى مبادرات برنامج الإسكان، ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجا في المجتمــع من المساكن والانتفــاع بها.

وقالت لـ"سبق" جمعية البر الخيرية بصبيا: "ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء، سخرت معه جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية".