"عبدالهادي الجوفان" يُفجع بوفاة نجله "رائد"

فُجِع عبدالهادي بن عبدالله بن مبارك الجوفان، بوفاة ابنه الشاب "رائد"، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

تتقدم "سبق" بالعزاء لوالد وأشقاء الفقيد عبدالله وسلطان عضوي النيابة العامة، وطارق وفهد وعبدالمجيد، وجده الشيخ عبدالله الجوفان، وابن عمه الزميل الدكتور فلاح الجوفان، كما تتقدم بالعزاء لأعمام الفقيد سعد وحمد وخالد ومبارك وفهد الجوفان، وأخواله عبدالرحمن وعبدالله وأحمد أبناء الشيخ محمد الجلعود رحمه الله.