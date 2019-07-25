النوبة القلبية القاتلة.. 5 طرق تحميك من خطرها

من بينها تناول الطماطم

تعد النوبة القلبية حالة صحية خطيرة تتطلب علاجاً فورياً، وغالباً ما تكون قاتلة أو تؤدي إلى حالات طبية أخرى شديدة الخطورة.

ويقدم تقرير على موقع "روسيا اليوم"، 5 طرق يمكن اتباعها للحد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وهي:

* تناول الطماطم

يمكن للطماطم تحسين صحة القلب؛ لأنها غنية بالليكوبين، وفقاً لأخصائية التغذية راشيل لينك.

ويتميز الليكوبين بخصائص مضادة للأكسدة تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة.

وإذا انخفض معدل مادة الليكوبين في الدم، يصبح الإنسان أكثر عرضة لخطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

* مراقبة أنماط النوم

يمكن أن يهدد انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم، صحة القلب. ويعد الشخير أحد العلامات الواضحة على توقف التنفس أثناء النوم، ما يعرض صحة الناس لخطر كبير.

* وقف استهلاك الدهون المشبعة وغير المشبعة

إن تناول الكثير من الدهون غير المشبعة أو المشبعة، يزيد بشكل كبير من خطر إصابة الفرد بنوبة قلبية.

وتزيد الدهون خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، حيث تتحول الدهون إلى لويحات أو طبقات من نسيج تغلق الشرايين وتمنع سريان الدم، ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

* التحكم بالظروف الصحية

لا بد من مراقبة عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الدم والتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني، وكلها عناصر غير صحية تزيد خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية.

* الحد من التوتر

لاحظت بعض الدراسات وجود علاقة بين خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والإجهاد في حياة الإنسان، وغالباً يقوم الأشخاص الذين يعانون من التوتر، بتناول الطعام والتدخين أكثر من غيرهم.

وأظهرت الأبحاث أن الإجهاد لدى البالغين يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر، ما يعرض الفرد لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.